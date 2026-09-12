Виктория Мадейрос претърпяла трета операция
Българската акробатка, която пострада по време на цирково представление, е претърпяла трета операция. Медиците са оперирали гръбначния й стълб, съобща...
Следете всички новини, анализи и коментари за Акробатка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българската акробатка, която пострада по време на цирково представление, е претърпяла трета операция. Медиците са оперирали гръбначния й стълб, съобща...
София. Виктория Мадейрос, която вчера пострада със свои колеги по време на номер, е претърпяла две операции. Това съобщи в телефонна връзка за БНТ май...
Провидънс. Българката Виктория Медейрос пострада при срутване на платформа в американски цирк. Девет акробати бяха сериозно ранени. Съоръжението рухн...