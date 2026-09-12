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Акробати в небето

Акробати в небето

Уникален спектакъл по фасадите на високи сгради представят смелчаци В една кутия с размери 40/40/40 сантиметра спокойно могат да се съберат едни обув...

03 октомври | 20:10
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