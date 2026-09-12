Акробати са №1 в "Спортист на България до 18 г 2018"
Министър Красен Кралев награди призьорите в анкетата на "Блиц"
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Министър Красен Кралев награди призьорите в анкетата на "Блиц"
Завърши Държавният индивидуален шампионат по акробатка в зала „Скаптопара" в Благоевград. Най-добрите бяха отличени с медали и купи. За първи път обла...
Двойката ни Елена Великова и Алекс Жеков се класира за финала на темповата комбинация в турнира по акробатика на Игрите. Българите получиха за изпълне...
Уникален спектакъл по фасадите на високи сгради представят смелчаци В една кутия с размери 40/40/40 сантиметра спокойно могат да се съберат едни обув...
Провидънс. Циркова трупа е пострадала по време на представление в САЩ в град Провидънс. Това съобщи Нова и уточни, че окачената платформа на сцената е...
Велико Търново. "Колелото на смъртта" в цирк "Балкански" търси смелчаци и добре тренирани младежи до 15 годишна възраст, които ще са новото попълнение...