Принцесата на акордеона Ксения Сидорова с дебют в зала "България" на 19 юни
Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни 2025 г. от 19:00 ч. Под диригентството на Михал Нестерович, тя щ...
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Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни 2025 г. от 19:00 ч. Под диригентството на Михал Нестерович, тя щ...