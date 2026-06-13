Принцесата на акордеона Ксения Сидорова с дебют в зала "България" на 19 юни

Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни 2025 г. от 19:00 ч. Под диригентството на Михал Нестерович, тя щ...