Възпитаник на Оксфорд седна на трона в Япония
Акихито уведоми боговете в храма Кашикодокоро, че слиза от престола
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Акихито уведоми боговете в храма Кашикодокоро, че слиза от престола
На 1 май Нарухито ще стане 126-ият император в линия, датираща от 5 века
На 1 май 2019 г. на трона на Япония сяда новият 125-и император Нарухито
Церемонията по абдикирането в този ден ще продължи едва 10 минути
мператор Акихито сподели с японците по телевизията, че все по-трудно изпълнява задълженията си
Японският император Акихито ще направи обръщение към нацията в понеделник, в което вероятно ще обяви оттеглянето си от престола, съобщи агенция Киодо....
Японският император Акихито обяви, че ще наруши вековна традиция, избирайки да бъде кремиран след смъртта си като повечето обикновени граждани на стра...