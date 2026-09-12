Кметът на Момчилград: Няма опасност от преливане на микроязовири
Кърджали. Микроязовирите и състоянието на речните корита на територията на община Момчилград се следят и няма опасност от преливане. Това съобщи кметъ...
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Кърджали. Микроязовирите и състоянието на речните корита на територията на община Момчилград се следят и няма опасност от преливане. Това съобщи кметъ...
Момчилград. „При евентуално настаняване на бежанци, разпределянето им по общини трябва да се осъществява равномерно. Община Момчилград разполага с дос...
Момчилград. Кметът на Момчилград Акиф Акиф започва изнесени приемни в населените места на общината. Срещите се очаква да стартират в началото на септ...