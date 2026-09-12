Акция Зима! Масови проверки от полицаите
Първите 10 дни акцията ще е насочена към велосипедистите
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Първите 10 дни акцията ще е насочена към велосипедистите
За значителни неизправности глобата е 200 лв.
Кърджали. Акция "Зима" започнаха служителите от КАТ в Кърджалийско. Те ще следят основно дали шофьорите са пригодили автомобилите си за зимни у...