Кабинетът учредява "Магазин за хората" на 23 юли
Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лв.
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Според приетите текстове дружеството се учредява с капитал 10 млн. лв.
Държавата да приватизира малки дялове от привлекателни дружества, искат инвеститори Важни инфраструктурни проекти, за които няма осигурено финансиран...