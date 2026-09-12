Тракийски университет с нов академичен съвет
Сред тях са и представители на студентите, докторантите и служителите
Следете всички новини, анализи и коментари за Академичен Съвет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сред тях са и представители на студентите, докторантите и служителите
Писателят Димитър Недков с академично слово на тържествения Академичен съвет
София. Академичният съвет на Софийския университет подкрепя протестиращите студенти, но ги призовава да прекратят окупацията. Това стана ясно след пр...
Приехме декларация, която очевидно няма да се хареса на никого, каза проф. Илчев