Затвориха голямо европейско летище. Какво се случва
Министерството на отбраната обаче също съобщи за технически проблеми
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Министерството на отбраната обаче също съобщи за технически проблеми
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