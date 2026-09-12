Кметът на Лозница осъден условно
С една година лишаване от свобода с три години изпитателен срок, без право да заема ръководна длъжност през това време, бе наказан кметът на община Л...
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С една година лишаване от свобода с три години изпитателен срок, без право да заема ръководна длъжност през това време, бе наказан кметът на община Л...
Ефективна присъда от 6 години поиска разградската окръжна прокуратура за кмета на община Лозница Айхан Хашъмов. Съдебното дирене срещу градоначалника...
С избор на нов председател започна работа новоизбраният общински съвет в Лозница. На първото заседание на местния парламент за четвърти път клетва...