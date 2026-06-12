Айхан Етем се срещна с младежи в Крумовград
Преодоляването на икономическата изостаналост на определени региони е приоритет номер едно на правителството, заяви депутатът Айхан Етем в Крумовград....
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Преодоляването на икономическата изостаналост на определени региони е приоритет номер едно на правителството, заяви депутатът Айхан Етем в Крумовград....