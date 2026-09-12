Погром в Черноочене! Мъст за власт!
Счупени са стъклата на кметствата в три села в общината
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Счупени са стъклата на кметствата в три села в общината
Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Социални услуги за независим живот". Проектът е по...
Кърджали. Кметът на община Черноочене Айдън Осман откри официално благоустроения и покрит участък от дерето в Чернооченe. Съоръжението ще предпазва се...