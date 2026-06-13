Роби Уилямс: Ще имам трето бебе
След турнето с Айда се захващат за работа Роби Уилямс преди бе споделил, че изпаднал в депресия, когато разбрал, че ще става татко, понеже се страхув...
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След турнето с Айда се захващат за работа Роби Уилямс преди бе споделил, че изпаднал в депресия, когато разбрал, че ще става татко, понеже се страхув...
Айда Фийлд и съпругът й Роби Уилямс се появиха през уикенда на кинофестивал в Кан. Тези дни обаче около двойката се завихри минискандал. Оказва се, че...