Денят, в който мечтата на Наполеон се сбъдна, а Верди получи торба с пари
На 16 ноември водите на Средиземно море се сляха с тези на Червено море
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На 16 ноември водите на Средиземно море се сляха с тези на Червено море
Фестивалът "Сцена на вековете" събира фенове на операта от 5 континента За първи път на сцената на крепостта Царевец постановки ще поставят 5 оперни...
Билети за спектакала на градския стадион на 6 юни ще се продават само за ВИП-зоната Старозагорската община, бизнесът и Старозагорската опера направих...
"Аида" на аржентинеца Уго де Ана е различна и оригинална, но вярна на духа на Верди
Пловдив. Пловдивската опера ще повтори „Аида" на Античния театър на 7 септември (неделя), след като представлението на летния фестивал бе напълно разп...
София. "Аида" е поредният триумф на Софийската опера, коментират лаици и критици от вторник вечер. Тогава беше премиерата на великата класика. Аплаузи...
Прочутият тенор Румен Дойков заклейми аржентински режисьор