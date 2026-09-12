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София на крака пред "Аида"

София на крака пред "Аида"

София. "Аида" е поредният триумф на Софийската опера, коментират лаици и критици от вторник вечер. Тогава беше премиерата на великата класика. Аплаузи...

16 октомври | 20:50
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