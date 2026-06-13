Ирена Кръстева с отворено писмо заради Ахундова
Ирена Кръстева изпрати отворено писмо по повод обвиненията, които отправи Вера Ахундова по неин адрес. "Стандарт" го публикува без редакторска намес...
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Ирена Кръстева изпрати отворено писмо по повод обвиненията, които отправи Вера Ахундова по неин адрес. "Стандарт" го публикува без редакторска намес...