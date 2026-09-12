Мъж задигна агрегата на комшия
Благоевград. Млад мъж посегна на имущество на свой съсед в симитлийското село Градево. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители на...
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Благоевград. Млад мъж посегна на имущество на свой съсед в симитлийското село Градево. След проведени издирвателни мероприятия полицейски служители на...
Пушек в локомотива на бързия влак по линията Бургас - София спря композицията за около 2 часа на гара Чинтулово, информираха от пресцентъра на БДЖ. Ок...
Панагюрище. 32-годишната Цветана Ненова и 5-годишният й син Лъчезар са умрели в следствие на изгорели газове. Те са дошли от бензинов агрегат, който з...