Взимат от Лукарски Агенцията за обществени поръчки
Агенцията за обществени поръчки, която в момента е на подчинение на министъра на икономиката Божидар Лукарски, ще премине в ресора на финансовия минис...
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Агенцията за обществени поръчки, която в момента е на подчинение на министъра на икономиката Божидар Лукарски, ще премине в ресора на финансовия минис...