Всичко за Агенция За Борба С Градушките

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Комисията за защита на конкуренцията проверява спазват ли се правилата за конкуренция на пазара на горива.

Комисията за защита на конкуренцията проверява спазват ли се правилата за конкуренция на пазара на горива.

Нарушения в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" е установила Сметната палата. Извършената ревизия е за съответствието при финансовото управление...

06 юли | 16:55
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