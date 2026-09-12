Агенция за борба с градушките с нов шеф
Изпълнителната агенцията за „Борба с градушките" има нов шеф. Инж. Николай Николов, който изпълняваше длъжността до момента, е освободен заради неизпъ...
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Изпълнителната агенцията за „Борба с градушките" има нов шеф. Инж. Николай Николов, който изпълняваше длъжността до момента, е освободен заради неизпъ...
Нарушения в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" е установила Сметната палата. Извършената ревизия е за съответствието при финансовото управление...
София. "Агенцията за борба с градушките е предала информацията за приближаващата към София градушка и е информирала компетентните институции", заяви и...