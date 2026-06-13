Африка се пренесе в центъра на София
Африкански бурни ритми прозвучаха в понеделник в центъра на София пред парламента. На 25 май по света се отбеляза Денят на Черния континент. Групата н...
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Африкански бурни ритми прозвучаха в понеделник в центъра на София пред парламента. На 25 май по света се отбеляза Денят на Черния континент. Групата н...