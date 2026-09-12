Изтече още заразена вода във "Фукушима"
Фукушима. Пореден технически проблем в АЕЦ "Фукушима". Около 240 тона силно радиоактивна вода са били изпомпани в помещение, което не е било за тази ц...
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Фукушима. Пореден технически проблем в АЕЦ "Фукушима". Около 240 тона силно радиоактивна вода са били изпомпани в помещение, което не е било за тази ц...
Токио. Силно радиоактивна вода е преляла защитните бариери в атомната електроцентрала във Фукушима, съобщиха от компанията оператор в понеделник. При...
Токио. Извън пределите на защитната дига, обкръжаваща цистерната с радиоактивна вода в АЕЦ Фукушима, се е изляла течност съдържаща източник на бета-из...