tbi bank отваря нова страница в развитието си след успешното придобиване от Advent
Глобалният опит на американския инвеститор в бизнеса с финансови услуги ще подпомогнат допълнително растежа на банката и подобряването на продуктите и...
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Глобалният опит на американския инвеститор в бизнеса с финансови услуги ще подпомогнат допълнително растежа на банката и подобряването на продуктите и...
4finance Holding S.A. подписа окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank чрез дъщерното ѝ дружество TBI Financial Services B.V. на глобалния...