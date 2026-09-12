Бесен шеф строява "Милан" в 2 редици
400 ултраси посрещат с камъни автобуса на "Лацио" Скандал помрачи тренировката на "Милан" след загубата от "Аталанта" с 1:2. Треньорът Синиша Михайло...
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400 ултраси посрещат с камъни автобуса на "Лацио" Скандал помрачи тренировката на "Милан" след загубата от "Аталанта" с 1:2. Треньорът Синиша Михайло...
Милано. Вицепрезидентът на Милан Адриано Галиани призна, че реваншът срещу Атлетико Мадрид от осминафиналите в Шампионската лига ще бъде много труден,...
Милано. Медийният магнат Силвио Берлускони показа, че знае как да разплаче Италия. Оставката на дясната му ръка Адриано Галиани май се оказа - много...
Рим. Адриано Галиани ще подаде оставка като шеф на "Милан", гръмнаха медиите в Италия. Раздялата идва след 28 г., в които гологлавият бос беше дясната...
Рим. Вицепрезидентът на "Милан" Адриано Галиани се оттегля от поста си след 27 години в клуба. Според твърденията в италианските медии решението му е...
Милано. "Милан" вече е започнал преговори с агента на нападателя на "Манчестър Сити" Карлос Тевес за евентуален трансфер. Новината разкри вицепрезиден...