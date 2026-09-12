Адриана Лима се възхити от модел на София Борисова
Мила Христова изгря в Холивуд с рокля на топ дизайнерката
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Мила Христова изгря в Холивуд с рокля на топ дизайнерката
Адриана Лима сподели тайната на перфектното си тяло. "Нито фитнесът, нито джогингът могат да ти дадат това, което получаваш при кикбокс. Този спорт ст...
Топкрасавицата е тренирала във фитнеса, когато към нея се приближил приятен млад мъж с камера и я помолил да каже няколко изречения, правейки конкрете...
Адриана Лима и Марко Ярич ще трябва да поделят общото си имане от 240 милиона. Двамата са решили да се разведат по взаимно съгласие. Те искат всичко д...
И Христо Стоичков видя драматичния успех на "Патриотите" Страхотно шоу беляза тазгодишния Супербол в американския футбол. "Ню Ингланд Пейтриътс" нади...
Манекенката Адриана Лима, която се раздели със съпруга си Марко Ярич след петгодишен брак, най-сетне си намери нов мъж. Красавицата бе заснета с люби...
Едно от най-еротичните събития в модата - календарът на "Пирели", нареди една до друга топкрасавици, облечени в кожени облекла. Адриана Лима, Джиджи Х...
Адриана Лима, пред чиято красота се прекланят мъже от всякакви възрасти и по цялото земно кълбо, излиза в пенсия. Ще я последва друга известна красави...
Бразилският топмодел Адриана Лима и певицата Риана са неразделни, забелязаха светски хроникьори. Двете се сдушиха още преди време на едно от ревютата...
Адриана Лима призна, че често я бъркат с руската й колежка Ирина Шейк, но това ни най-малко не я тревожи. "Веднъж в Дубай излязох от такси и хората на...
"Бих искала да посетя България. Чувала съм, че там се снимат много от холивудските филми напоследък". Това е заявила Адриана Лима по време на частна в...
Адриана Лима удари хубавата си главица в страничното огледало на автобус. Бразилката снимала реклама за козметична компания в Ню Йорк, когато се конту...
Марко Ярич и Адриана Лима ще делят общо богатство от 210 милиона долара при развод. Прочутата манекенка обмисля дали да бие шута на сърбина, след кат...
Бразилският супермодел Адриана Лима иска да се разведе със сръбския баскетболист Марко Ярич, пише германското издание "Интервю". Говори се, че в после...
Моделът Адриана Лима разкри тайната на безупречната си фигура. Ангелът на "Викторияс Сикрет" спазва здравословната диета "Палео", която комбинира с ка...
Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...
Барселона. Адриана Лима бе в пълния си блясък по време на заразителното с лятното си настроение ревю на Desigual на Седмицата на модата в Барселона....