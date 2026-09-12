Всичко за Адриана Лима

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Лима тренира с кикбокс

Лима тренира с кикбокс

Адриана Лима сподели тайната на перфектното си тяло. "Нито фитнесът, нито джогингът могат да ти дадат това, което получаваш при кикбокс. Този спорт ст...

20 февруари | 0:00
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Адриана Лима си намери нов

Адриана Лима си намери нов

Манекенката Адриана Лима, която се раздели със съпруга си Марко Ярич след петгодишен брак, най-сетне си намери нов мъж. Красавицата бе заснета с люби...

31 януари | 23:40
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СНИМКИ: Изкусителки в кожа

СНИМКИ: Изкусителки в кожа

Едно от най-еротичните събития в модата - календарът на "Пирели", нареди една до друга топкрасавици, облечени в кожени облекла. Адриана Лима, Джиджи Х...

19 ноември | 23:50
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Лима излиза в пенсия

Лима излиза в пенсия

Адриана Лима, пред чиято красота се прекланят мъже от всякакви възрасти и по цялото земно кълбо, излиза в пенсия. Ще я последва друга известна красави...

12 ноември | 23:50
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Бъркат Лима с Ирина

Бъркат Лима с Ирина

Адриана Лима призна, че често я бъркат с руската й колежка Ирина Шейк, но това ни най-малко не я тревожи. "Веднъж в Дубай излязох от такси и хората на...

04 юли | 17:15
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Адриана Лима иска у нас

Адриана Лима иска у нас

"Бих искала да посетя България. Чувала съм, че там се снимат много от холивудските филми напоследък". Това е заявила Адриана Лима по време на частна в...

27 май | 17:15
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Марко и Адриана делят $210 млн.

Марко и Адриана делят $210 млн.

Марко Ярич и Адриана Лима ще делят общо богатство от 210 милиона долара при развод. Прочутата манекенка обмисля дали да бие шута на сърбина, след кат...

25 април | 16:55
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Адриана Лима се развежда

Адриана Лима се развежда

Бразилският супермодел Адриана Лима иска да се разведе със сръбския баскетболист Марко Ярич, пише германското издание "Интервю". Говори се, че в после...

31 март | 16:32
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Лима вае фигура с палео

Лима вае фигура с палео

Моделът Адриана Лима разкри тайната на безупречната си фигура. Ангелът на "Викторияс Сикрет" спазва здравословната диета "Палео", която комбинира с ка...

05 януари | 22:30
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Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...

20 август | 17:50
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Лима блести в Барселона

Лима блести в Барселона

Барселона. Адриана Лима бе в пълния си блясък по време на заразителното с лятното си настроение ревю на Desigual на Седмицата на модата в Барселона....

13 юли | 19:25
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