Спасяват дома на Адриана Будевска
Сравнявали първата българска актриса със Сара Бернар Талантливата дама записвала историята на рода си в личната си Библия Единствената в страната къ...
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Сравнявали първата българска актриса със Сара Бернар Талантливата дама записвала историята на рода си в личната си Библия Единствената в страната къ...
Добрич. До 15 ноември първо жителите на Добрич се наслаждават на новата изложба "Песента на колелетата", която представя четирима добруджански творци...
Младежите от БСП – Добрич възстановяват къщата на Адриана Будевска