Звезда на Юнайтед отряза Косово
Манчестър. Младата звезда на Манчестър Юнайтед Аднан Янузай няма да играе за Косово в първия международен мач на страната другия месец. Новината потвъ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Аднан Янузай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Манчестър. Младата звезда на Манчестър Юнайтед Аднан Янузай няма да играе за Косово в първия международен мач на страната другия месец. Новината потвъ...
Лондон. Саша Ритер отнесе наказание от три мача, заради изключително грубо влизане срещу Аднан Янузай. Футболната Асоциация на Острова потвърди санкци...
Манчестър. Младият талант на Манчестър Юнайтед Аднан Янузай подписа нов договор с клуба от „Олд Трафорд". 18-годишният белгиец, който дебютира за „чер...