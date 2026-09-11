Персенски: За първи път ще имаме 3 пътеки за продължително лечение
Около 3 500 легла в цялата страна от общо 38 хиляди ще бъдат преобразуване от легла за активни лечение в легла за долекуване. За първи път ще има к...
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Около 3 500 легла в цялата страна от общо 38 хиляди ще бъдат преобразуване от легла за активни лечение в легла за долекуване. За първи път ще има к...
Двойничка на Джоли, тв легенда и актриса в екипа на "Борисов 2"
София. Управителят на Многопрофилната болница за активно лечение в град Ардино Адам Персенски става заместник-министър на здравеопазването. Това съобщ...