Затворници се точат на Адам Джонсън
Адам Джонсън може да бъде нарязан под душа, ако остане в крилото на сексуалните маниаци, предупредиха стари кримки от затвора в Дърам, цитирани от "Де...
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Адам Джонсън може да бъде нарязан под душа, ако остане в крилото на сексуалните маниаци, предупредиха стари кримки от затвора в Дърам, цитирани от "Де...
Скандалният, вече бивш, футболист на Съндърланд – Адам Джонсън бе осъден на 6 години затвор по обвинение в прелъстяване на малолетна, с цел осъществяв...
Папараци спипаха пияни да излизат от имението на играча Бъдещият затворник Адам Джонсън намери перфектен начин да прекара последните си дни на свобод...
Крилото на Съндърланд Адам Джонсън е пуснат под гаранция. Футболистът бе арестуван по подозрения, че е правил секс с 15-годишно момиче. Вчера сутрин,...