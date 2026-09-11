Зафиров хвърли оставка в Ботев (Пд)
Спортният директор на "канарчетата" си тръгва, чака се да го последва и треньора Желко Петрович
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Спортният директор на "канарчетата" си тръгва, чака се да го последва и треньора Желко Петрович
Шефовете на ЦСКА - София се обърнаха чрез официалния сайт на клуба към юношите, които започнаха подготовка с тима на Адалберт Зафиров. "Червените" пок...
Адалберт Зафиров си тръгна от врачанския "Ботев", научи „Конкурент". „Досегашният старши треньор вече не е част от клуба", потвърди председателят на у...
София. Адалберт Зафиров ще откаже 20% от парите които му дължи ЦСКА, но ако това сторят всички останали в клуба - играчи, треньори, шефове. Идеята се...
София. Бившият треньор ЦСКА Адалберт Зафиров заяви, че от клуба му дължат 60 000 лева. Той прогнозира също, че настоящият наставник на "армейците" Мил...