"Жълтата подводница" акостира във Варна
Коцето-Калки, Дони, Славчо от Б.Т.Р. и Венко от "Те" стават Джон, Ринго, Пол и Джордж в Конгресния център Коцето-Калки и Дони правят групата Acoustic...
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Коцето-Калки, Дони, Славчо от Б.Т.Р. и Венко от "Те" стават Джон, Ринго, Пол и Джордж в Конгресния център Коцето-Калки и Дони правят групата Acoustic...