Acer пробива с евтини смартфони
2016-а определено е преломна година за китайския компютърен гигант Acer. Освен мощното навлизане на гейминг сцената с новата серия ноутбуци Predator,...
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2016-а определено е преломна година за китайския компютърен гигант Acer. Освен мощното навлизане на гейминг сцената с новата серия ноутбуци Predator,...
Търсете ги на пазара от март Стилните ноутбуци Predator 15 и 17 залагат на бързина и мощно охлаждане Имаме честта да сме едно от първите издания в Б...
Liquid S2 е с 13 MP камера и възможност за запис с качество 4К