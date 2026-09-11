Всичко за Абу Бакр Ал Багдади

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Новият Осама бин Ладен

Новият Осама бин Ладен

Лидерът на ИДИЛ Ал Багдади мечтае за джихадистка държава в Близкия изток Абу Бакр ал Багдади, командирът на терористичната организация "Ислямска държ...

19 юни | 22:50
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