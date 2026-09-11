Убиха заместника на лидера на ИДИЛ в Ирак
Заместникът на лидера на "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади - Аси Али Насър ал Обейди е ликвидиран в Ирак. Това съобщиха световните медии, позовав...
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Заместникът на лидера на "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади - Аси Али Насър ал Обейди е ликвидиран в Ирак. Това съобщиха световните медии, позовав...
Членове на "Ислямска държава" в Мосул потвърдиха смъртта на лидера на терористичната групировка Абу Бакр ал Багдади, съобщи иракската агенция Waradana...
Групировката "Ислямска държава" ще екзекутира двама японци, ако до три дни не получи откуп от общо $200 млн. Заплахата се съдържа във видеоклип, пусна...
Лидерът на „Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади
Лидерът на ИДИЛ Ал Багдади мечтае за джихадистка държава в Близкия изток Абу Бакр ал Багдади, командирът на терористичната организация "Ислямска държ...