Бунт срещу Русия. Протестиращи в Абхазия превзеха парламента
Искат отмяна на инвестиционното споразумение с Кремъл
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Искат отмяна на инвестиционното споразумение с Кремъл
Неизвестен мъж е взривил бомба на територията на държавен телевизионен център в Абхазия, съобщава ТАСС, цитирани от Нова телевизия. „На територията н...
Европейският парламент ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия. Договорът предвижда задълбочаването на политическата и икономическат...
Срещу премиера на Абхазия Беслан Бутба е било извършено нападение, в резултат на което той е получил телесни повреди, предаде руската агенция ТАСС. П...
Сухуми. Премиерът на грузинска област Абхазия Леонид Лакербая е подал оставка, предаде Интерфакс. На негово място за временно изпълняващ длъжността е...
20 мирни жители загинаха при обстрел в Славянск за ден Киев. Събитията в размирната част на Източна Украйна придобиха неочакван обрат. Стотици тежко...
Москва. Десетки демонстранти щурмуваха президентския щаб na отцепилата се грузинска област Абхазия, която е подкрепяна от Русия, след протести и обвин...
Москва. Първият секретар на руското посолство в Абхазия, Дмитрий Вишернев, е бил застрелян от упор, докато е излизал от гаража на дома си в главния гр...