Всичко за Абхазия

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ЕП иска изтегляне от Абхазия

ЕП иска изтегляне от Абхазия

Европейският парламент ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия. Договорът предвижда задълбочаването на политическата и икономическат...

19 декември | 19:05
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Набиха премиера на Абхазия

Набиха премиера на Абхазия

Срещу премиера на Абхазия Беслан Бутба е било извършено нападение, в резултат на което той е получил телесни повреди, предаде руската агенция ТАСС. П...

16 ноември | 18:40
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