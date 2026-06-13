Атрактивни награди при плащане с А1 Wallet в магазин на А1
Вече се предлагат и физически карти към А1 Wallet за повече удобство и възможности за разплащане
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Вече се предлагат и физически карти към А1 Wallet за повече удобство и възможности за разплащане
Eдин процент от средствата, платени от потребителите на А1 Wallet на POS терминал или онлайн, ще бъдат дарени от А1 на Министерството на здравеопазван...
А1 Wallet дава възможност за безконтактни мобилни плащания чрез Apple Pay и NFC, плащания с QR код и нови планове – Standard и Premium