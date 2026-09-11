Гешев:Ще изправим Божков пред съда (ОБНОВЕНА)
Издирват го с Интерпол, има европейска заповед за арест
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Издирват го с Интерпол, има европейска заповед за арест
Повдигнати са 7 обвинения на бизнесмена, каза главният прокурор Иван Гешев
Кливланд. Четири обвинения за отвличане и три за изнасилване бяха повдигнати от американската прокуратура срещу 52-годишния Ариел Кастро във връзка пр...