Хората над 60г. се ваксинират с предимство от днес
Новата организация предвижда от понделник до четвъртък общопрактикуващите лекари да имунизират само хора над 60 г.
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Новата организация предвижда от понделник до четвъртък общопрактикуващите лекари да имунизират само хора над 60 г.
Първоначалните данни сочели, че мъжът е използвал самоделно оръжие