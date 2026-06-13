Джакпотът в играта "6 от 49" оцеля отново
Джакпотът в играта "6 от 49" оцеля за пореден път, а милионите продължават да търсят късметлия, който да ги спечели. Сумата от 2 195 145 лв. ще продъл...
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Джакпотът в играта "6 от 49" оцеля за пореден път, а милионите продължават да търсят късметлия, който да ги спечели. Сумата от 2 195 145 лв. ще продъл...
Участник от Козлодуй спечели джакпот от 747 389 лева в първо теглене на играта 6/49 на ТОТО 2. Тото-късметлията е участвал сабонаментна квитанция с 4...