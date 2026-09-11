Тест на 5G мрежите показва скоростите на мобилен интернет в БГ
Данните по отношение на скоростта на изтегляне сочат, че А1 е с най-бързата 5G мрежа
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Данните по отношение на скоростта на изтегляне сочат, че А1 е с най-бързата 5G мрежа
Телекомът се фокусира изцяло върху внедряването на 5G в спектър в обхват 3600MHz
Събрани са 32 хил. подписа, съобщи bTV.
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