Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс в топ 10 на най-добрите 5 - звездни планински хотели
През годините комплексът е носител на редица престижни награди
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През годините комплексът е носител на редица престижни награди
Отвратителни условия и отношение
Варна. С решение на експертите от Консултативния съвет по туризъм - Варна стана ясно, че туристическият данък за хотелите с категория 5 звезди ще бъде...