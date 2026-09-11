Спасиха 5 000 мигранти от удавяне в Егейско море
Служителите на европейската агенция за гранична охрана „Фронтекс" и гръцката брегова охрана са спасили от удавяне 4,835 мигранти само за 10 дни, съобщ...
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Служителите на европейската агенция за гранична охрана „Фронтекс" и гръцката брегова охрана са спасили от удавяне 4,835 мигранти само за 10 дни, съобщ...
Около 5 000 европейски граждани членуват в терористични организации и други формации в Близкия Изток и Северна Африка. Сред тях са ИДИЛ, организацията...
София. От 1000 до 5000 лева е глобата за неотстранени предизборни плакати три дни след парламентарните избори. Според изборния кодекс партиите са длъж...