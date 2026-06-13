400-години от смъртта на Шекспир
Тази година се отбелязват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир. Той е сочен като най-значимия автор в англоезичната литература, а според мнозина и...
Следете всички новини, анализи и коментари за 400 Години. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година се отбелязват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир. Той е сочен като най-значимия автор в англоезичната литература, а според мнозина и...
Яйце на 400 години ще бъде продадено на търг тази седмица в Лондон. То е с размер 200 пъти по-голям от това на обикновеното яйце на кокошка. Очаква да...