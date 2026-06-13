Произведоха кола на 3D принтер само за $1770
Едва 11 000 юана, или около 1770 долара, са разходите за производството на първата китайска кола, отпечатана на 3D принтер. В сумата са включени и 100...
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Едва 11 000 юана, или около 1770 долара, са разходите за производството на първата китайска кола, отпечатана на 3D принтер. В сумата са включени и 100...