Кметът Камбитов даде курбан за здраве
За поредна година стотици хора се събраха край 33-метровия кръст в местността „Заева поляна“.
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За поредна година стотици хора се събраха край 33-метровия кръст в местността „Заева поляна“.
Благоевград. Над 300 благоевградчани дойдоха за освещаването на 33-метровия кръст над града в понеделник. Тържествената служба водиха Неврокопският ми...
Благоевград. Неврокопският митрополит Натанаил ще освети православния кръст над Благоевград, който бе открит на празника на града – 24 май. Ритуалът п...
Светинята ще пази града от зло и беди, ще се вижда от Македония