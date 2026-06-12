Връщаме си здравните права срещу 3 500 лева
3 500 лева ще струва връщането на здравни права в случай, че никога не сте плащали здравни осигуровким, пише НоваТВ. Длъжниците ще имат 6 месеца, за...
Следете всички новини, анализи и коментари за 3 500 Лева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
3 500 лева ще струва връщането на здравни права в случай, че никога не сте плащали здравни осигуровким, пише НоваТВ. Длъжниците ще имат 6 месеца, за...