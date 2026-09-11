ВИДЕО: 2Cellos с кавър на Whole Lotta Love
Инструменталният дует 2Cellos представи своя нов кавър - "Whole Lotta Love" на Led Zeppelin, като го комбинира с Петата симфония на Бетовен. "Беше мн...
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Инструменталният дует 2Cellos представи своя нов кавър - "Whole Lotta Love" на Led Zeppelin, като го комбинира с Петата симфония на Бетовен. "Беше мн...
2Cellos ще се завърнат в България. Това ще стане на 12 септември, когато ще забият в Античния театър в Пловдив. Челистите ще открият петото издание н...
Революционният проект "Апокалиптика" извади виолончелото от класическата му рамка и го запрати право към рока и метъла. Години след успеха на финландц...
"Бойс ту мен" пълнят НДК, за да подпалят с хитове и нови парчета зала №1 Декември, които се пръска по шевовете от празници и купони, тази година е до...
София. Атрактивният тандем 2Cellos ще зарадва българската публика на 9 декември в София с един изключителен концерт в Зала 1 на НДК. Лука Сулич и Степ...
София. Организаторите на концерта на 2Cellos в София пускат билети за втори балкон за зала 1 на НДК. Билетите са на цена 55 лева и са в продажба от дн...
Загреб. Уникално изпълнение направи дуета 2Cellos. Преди време словенецът Лука Сулич и хърватинът Степан Хаузер избухнаха с кавър на „Thunderstruck" н...
София. Изключителният дует 2Cellos ще свири в София на 9 декември в Зала 1 на НДК, съобщи радио Z Rock. Двамата млади челисти – словенецът Лука Сулич...