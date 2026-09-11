Всичко за 2Cellos

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2Cellos се връщат в България

2Cellos се връщат в България

2Cellos ще се завърнат в България. Това ще стане на 12 септември, когато ще забият в Античния театър в Пловдив. Челистите ще открият петото издание н...

15 май | 8:12
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2Cellos идват в България

2Cellos идват в България

София. Изключителният дует 2Cellos ще свири в София на 9 декември в Зала 1 на НДК, съобщи радио Z Rock. Двамата млади челисти – словенецът Лука Сулич...

26 септември | 9:11
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