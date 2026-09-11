Всичко за 2016 Г.

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2016-та: Всичко е в нашите ръце

2016-та: Всичко е в нашите ръце

Мотото на 2016 година е ясно и конкретно: Време за преодоляване на вътрешните ограничения!Само и единствено тогава външните обстоятелства няма да ни п...

16 януари | 9:46
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