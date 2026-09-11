2016-та: Всичко е в нашите ръце
Мотото на 2016 година е ясно и конкретно: Време за преодоляване на вътрешните ограничения!Само и единствено тогава външните обстоятелства няма да ни п...
Следете всички новини, анализи и коментари за 2016 Г.. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мотото на 2016 година е ясно и конкретно: Време за преодоляване на вътрешните ограничения!Само и единствено тогава външните обстоятелства няма да ни п...
Коалиционни партньори може да забият нож в гърба на ГЕРБ Как да бъдем успешни и да постигаме целите си във високосната 2016 година, която ще бъде дин...
2016 година ще бъде динамична и отлична за постигане на върховните цели. Благодатна е за бизнеса - ще имате изключителен шанс да напреднете, което ще...
Мениджърите показват плах оптимизъм, че новата година ще бъде по-добра Плах оптимизъм, че 2016 г. ще бъде по-добра за икономиката ни, показват бизнес...