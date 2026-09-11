Двойна радост за земеделците. Получават над 200 милиона
Стратегическият план бе одобрен, ще има и директно подпомагане
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Стратегическият план бе одобрен, ще има и директно подпомагане
Ето какво обяви БНБ
Досега от вътрешния пазар са изтеглени малко над 2,45 милиарда лева
"Гражданите" търсят заместник на Компани
Подпомагат туризма с фонд за реставрация на паметници Държавата ще осигури 200 млн. лева за реставрация на културни паметници, които са туристическа...
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