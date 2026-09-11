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Пребиха мъж за 20 лв. и GSM

Пребиха мъж за 20 лв. и GSM

Благоевград. Благоевградчанин бе пребит пред дома си в сряда през нощта, съобщиха от МВР - Благоевград. Нападението е извършено към 04,00 часа, когато...

09 май | 13:06
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