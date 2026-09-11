Всичко за 2 В 1

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Хамид: Възможни са избори 2 в 1

Хамид: Възможни са избори 2 в 1

"Наесен е напълно възможно да има избори 2 в 1. С това странно управляващо мнозинство от две десни партии, една лява и една открито ксенофобска формац...

07 януари | 21:20
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