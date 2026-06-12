Пет актриси с разтърсваща драма в „199“
„Мери Джейн“ е пиеса за невероятната сила на самотна майка
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„Мери Джейн“ е пиеса за невероятната сила на самотна майка
Избухлив съм, трябва да съм по-интелигентно въздържан, призна актьорът
Иван Урумов е режисьор на хитовата пиеса от Миро Гавран
"Като си помисля, че Бетовен е мъртъв, а толкова глупаци са живи", пише Ерик-Еманюел Шмит, чиито творби са преведени на 43 езика, а пиесите му се игра...
Йорданка Стефанова и Петя Силянова във "Фантомна болка"