Страшни подробности за катастрофата в Разград. Младеж уби трима
Наказанието е от 5 до 15 години
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Наказанието е от 5 до 15 години
Катастрофата е затруднила движението в района
Къде се е случил сблъсъкът
Живея втори живот, казва Ирена Парашкевова
Три успешни трансплантации бяха извършени на 21 януари в болница „Лозенец“
Починал вследствие на двустранна бронхопневмония и остра дихателна недостатъчност
Не е ясна причината младежът да посегне на живота си
18-та жертва на грипа е 19-годишен младеж от окръг Прахова, при който е бил потвърден грипен вирус тип А.
Тежка катастрофа е станала снощи на главния път между Враца и Оряхово. Лек автомобил, управляван от 19-годишен врачанин, излиза от пътното платно и се...
След тежкото криминално престъпление, извършено преди дни в селото, вчера, в резултат на упорита съвместна работа между криминалисти от ОДМВР – Стара...
19-годишният непалец Раджа Тапа успя да напъха в устата си 138 молива и установи световен рекорд, съобщиха в. "Дейли мирър" и БТА. Предишното върхово...
Млад мъж от Димитровград бере душа в МБАЛ Пловдив след полет от терасата на жилището, в което гостувал на вуйчо си.Тялото на момчето пред входа на ули...
9-годишният Илия Петков, който е студент първа година в Холандия си бе в родния Добрич в деня на вота. Младежът сподели, че гласува в референдума, защ...
С фалшив профил във "Фейсбук" се представял за 13-годишна тийнейджърка